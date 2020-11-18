تراند اليوم : علا رشدي تصاب بالحيرة بسبب كورونا – إتفرج

كشفت الفنانة علا رشدي عن مللها بسبب فيروس كورونا المستجد، والذي أصيبت به مؤخرًا.

ونشرت علا رشدي عبر حسابها على Instagram صورة بالكمامة وكتبت معلقة: “محيرانا معاكي ليه يا كورونا وبعدهالك؟ ها؟ ها؟

انا قربت انسي وشوش صحابي عاملة إزاي و لا مين فيهم اللي بيتكلم من الكمامة دي، الله يجازي اللي كان السبب!! إعفينا واشفينا وابعد عنا كل شر يا رب وتكون الكورونا بتودعنا مع نهاية السنة.. ونبدأ على نظافة سنه ٢٠٢١.. تيك تو سنة ٢٠٢٠!!! يا رب ادعوا معانا ربنا يخلصنا من هذا البلاء”.

في نفس السياق كانت علا رشدي قد أصيبت بفيروس كورونا بعد عودتها من الجونة لحضور الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

جدير بالذكر أن أخر أعمال علا رشدي هو مشاركتها بدور ماجي في مسلسل بـ”100 وش” رمضان 2020 الماضي.

مسلسل “بـ100 وش”، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري‏‎.