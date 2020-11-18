تراند اليوم : معجزة ربانية مع نضال الأحمدي بسبب سورة من القراءن – شاهد

طلبت الفنانة أمل حجازي من الإعلامية نضال الأحمدية الكشف عن المعجزة التي حدثت معها بسبب سورة “يس” في القرآن الكريم.

ونشرت حجازي عبر حسابها على Instagram صورة الأحمدية وكتبت معلقة: “سؤال موجه إلى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة؟ مع العلم أني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع”؟

لترد نضال الأحمدية على تحدي أمل حجازي بالتعليقات قائلة: “لا تنقصني الجرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وأنت منهم، أطل وأتحدث عن معجزتين حققتهم لي السورة الكريمة بشرط أن تطلي معي”.

كما أكدت الأحمدية أن ما حدث معها بسبب سورة “يس” هو أعجوبة.

‎‎

يشار إلى أن المطربة أمل حجازي طرحت آخر أغنياتها بعنوان “حجابك تاج” بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به في الأول من فبراير كل عام. وكانت قد ارتدت الحجاب منذ أكثر من 3 أعوام، وتحديدا في 2017، معلنة اعتزالها نوعية الفن الذي كانت تقدمه من قبل، لتقدم أغاني دينية واجتماعية فقط.



