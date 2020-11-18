شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ الشعب المغربى بعيد الاستقلال: الأزمة تزول ونعود لنحتفل سويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت النجمة اللبنانية،إليسا الشعب المغربى، بمناسبة عيد الاستقلال، والذى يحل اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، حيث علقت عبر حسابها على "تويتر"، "كل سنة والمغرب بألف خير.. تحية حب لكل الشعب المغربي اللى اشتقتلو وإلنا زمان ما اجتمعنا بسبب الظروف. بس انشالله الأزمة بتزول ومنرجع نجتمع ونحتفل سوا. كل عام وإنتو بخير"



إليسا

وكانت النجمة إليسا، قد نجحت في محاولات الصلح بين كل من المطربة السورية أصالة والنجمة الإماراتية أحلام الشامسى، بعد رد النجمة السورية على ابن الفنانة الإماراتية أحلام "فاهد مبارك الهاجرى" الذى أكد فى تغريدة له أن والدته تسمع أغنيات أصالة أكثر منه، ما أثار تفاعلا كبيرا على تويتر.

وردت الفنانة أصالة على أحلام، في تغريدته لها قائلة:"منّ حبّك إلي طبّقتى مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي".

وفى تغريدة جديدة كتبت أحلام:" مشكلتك تورطتي تغنين لفاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركة في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك".