شكرا لقرائتكم خبر عن مارتن سكورسيزى يحتفل بعيد ميلاده الـ 78 مع كلابه .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المخرج مارتن سكورسيزي بالأمس بعيد ميلاده الـ 78 حيث حرص العديد من نجوم الفن على الاحتفاء به، وذلك بعدما بات أسطورة فى عالم السينما بفضل مجموعة كبيرة من الأعمال الذى قام بإخراجها خلال مسيرته الفنية مع معظم النجوم.

مارتن سكورسيزى ومن خلال حسابه على موقع انستجرام، احتفل بعيد ميلاده بواسطة أكثر من صورة نشرها مؤخراً، جاءت مع كلابه وهو أمام تورتة، وعلق على الصور بكتابة : "78 عاما، .. شكراً لكل من هنأني بعيد ميلادى".



المخرج مارتن سكورسيزي

من ناحية أخرى يخوض العبقري سكورسيزي حالياً تجربة جديدة بفيلم Killer OF The Flower Moon التي تدول قصته حول قبيلة باسم "أوسيدج" الهندية، وهي القبيلة التي حصلت على أراض شاسعة في ولاية أوكلاهوما، والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021