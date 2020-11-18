شكرا لقرائتكم خبر عن مهجة عبدالرحمن تكشف لماذا صمم أحمد زكى على تغيير لون غرفة البيه البواب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة مهجة عبدالرحمن الشهيرة بدور زينب زوجة عبدالسميع فى فيلم البيه البواب أن الفنان الكبير أحمد زكى والذى تحل ذكرى ميلاده اليوم الموافق 18 نوفمبر كان يدقق فى كل التفاصيل الخاصة بالفيلم.

وأوضحت مهجة عبالرحمن فى تصريحات خاصة لليوم السابع مستعيدة ذكرياتها مع أحد أجمل أفلام أحمد زكى أنه صمم على تغيير لون دهان غرفة البواب التى تم التصوير فيها قائلة :" فى أول يوم تصوير دخل الأوضة اللى هنصور فيها فوجدها مدهونة أبيض ونضيفة فأوقف التصوير وقال إزاى أوضة البواب تبقى مدهونة أبيض ونضيفة كدة، ويومها لغى التصوير"





وتابعت :" الانتاج أعطونى 500 جنيه لشراء ملابس الفيلم وماكنش فى استايلست فنزلت كرداسة اشتريت جلاليب، وكان أحمد بيساعدنى ويوجهنى، كنت جايبة جلابية حمرا فقال لى بلاش الجلابية دى"



مهجة عبدالرحمن

واستكملت ذكرياتها :"وفى مشهد محطة القطار كنت رابطة منديل على راسى وفوقه الشال ، فشد المنديل وقال لى احنا مش بنعمل فيلم المومياء ونكش شعرى علشان يبان المشهد طبيعى وأنها أسرة معدمة."

وأضافت :" أحمد زكى كان بيدينى نصايح فى التمثيل وفى الحياة ، وفى مشهد الأسانسير زودت من عندى الرعشة اللى حصلت خوفا من صعود الاسانسير لأول مرة فأعجبت أحمد والمخرج".

ولد عبقرى الفن الفنان الكبير النمر الأسود أحمد زكى، فى مثل هذا اليوم الموافق 18 نوفمبر من عام 1949 ، هذا الفتى الأسمر ذو الشعر المجعد الذى غير الصورة النمطية للبطل والجان وفتى الأحلام، والذى استطاع بموهبته الفذة أن يقنعك بأنه الرئيس والزعيم والوزير والبواب والغفير والموظف والضابط الشرس والمجند البسيط البرئ، والدجال والطبيب والمدمن، والمصور الذى تنظر إلى وجهه كى "تطلع الصورة حلوة"