شكرا لقرائتكم خبر عن عيدميلاد الزوجين.. قصة أغنية ألفها وأهداها أحمد حلمى لمنى زكى فى حفل الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجمان أحمد حلمي ومني زكى، بعيد ميلادهما، حيث ولد الثنائى في مصادفة غريبة خلال نفس اليوم الـ 18 عشر من نوفمبر، وبالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادهما نسلط الضوء عليهما من خلال ذكريات حفل زفافهما عبر فيديو يتطرق إلى تلك الليلة الذى شاركهما فيه أغلب نجوم الوسط الفني.



حفل زفاف منى زكى واحمد حلمى

وتضمن الفيديو أغنية من غناء أحمد حلمي إلى مني زكي ألفها لها، وسط مفاجأة منه أمام الحضور، مثلما يظهر خلال الفيديو.



غناء احمد حلمى لـ منى زكي

من ناحية أخرى شاركت الفنانة منى زكي، جمهورها ومتابعيها، بالأمس من خلال فيديو يجمعها بابنتها لي لي أحمد حلمي، حيث كانت تتضامن من خلال الفيديو، مع حملة «حاسبوا على كلامكم»، وهي مبادرة لمكافحة التنمر عبر صفحات السوشيال ميديا ومواقع الانترنت.

ونشرت منى زكي الفيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستجرام» حملة (حاسبوا على كلامكم) هي مبادرة على مستوى مصر لمكافحة التنمر على الإنترنت وتشجيع مجتمع انستجرام على المشاركة بوعي أكبر، وتمكين كل مستخدم مصري من حماية نفسه ضد التنمر. استنونا الفيديو الكامل للحملة قريب.

وأحدث أعمال الفنانة مني زكي فيلم "الصندوق الاسود" بمشاركة الفنان محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال، وهو من قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويعرض حاليا بالسينمات.