صورة نادرة لعبد الحليم حافظ أمام سيارته الشهيرة

متابعة بتجـــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات التي تهتم بأرشيف المشاهير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة جداً للفنان الراحل عبد الحليم حافظ مع سيارته أثارت اهتمام الكثير من المتابعين.

وتبين أن السيارة ذات اللون الأحمر هي من طراز”مرسيدس بنز” وهي أولى السيارات التي اشتراها الفنان الراحل وكان يبدي تعلقه بها.

كذلك تم تناقل معلومات تشير إلى أنه اتصل بمصنع مرسيدس في ألمانيا وطلب مواصفات السيارة التي يريدها مع الإشارة إلى أنها كانت خضراء قبل أن يتم تحويل اللون إلى أحمر. وذكر بعض الناشطين أنه استقلها بعد وصولها إلى مصر في منتصف الليل كي لا يراه أحد وأنها ظلت أمام منزله حتى وفاته.

ولفت هؤلاء إلى أنها من طراز 280 أس أوتوماتيك العام 1968 وانها حازت شهرة وساعة لأنها مكشوفة وذات بابين وهو أمر لم يكن شائعاً حينذاك.

ويشار إلى ان الإعلامية الكويتية مي العيدان فاجأت متابعيها في وقت سابق بنشر عقد زواج قالت إنه جمع الفنانين الراحلين عبد الحليم حافظ وسعاد حسني. وأظهر العقد التي نشرت صورة له على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أن الزواج تم بطريقة عرفية.

وهذا ما أشارت إليه في تعليقها: “عقد زواج سعاد حسني وعبد الحليم حافظ. طلعوا متزوجين عرفي”. إلا أنها لم تؤكد مدى صحة المستند ومصدره.