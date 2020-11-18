أحمد حاتم يصدم الجميع بشكله الجديد: “أنت مين بالضبط؟”

متابعة بتجـــــــــــــرد: حير الفنان أحمد حاتم جمهوره بإطلالته الجديدة والتي غيرت شكله بدرجة كبيرة، حيث نشر عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، صورة بعد أن حلق ذقنه التي اعتاد عليها الجمهور منذ فترة، وكتب مازحًا “سلم نفسك الأسانسير كله محاصر”.

وتلقى حاتم عدداً كبيراً من التعليقات التي استغربت شكله، وشبهوه بممثلين آخرين مثل أحمد السقا ومحمود حميدة وآسر ياسين وعاصي الحلاني.

وتساءل عدد كبير من تابعي حاتم إن كان هو فعلاً الموجود في الصورة أم أنه شخص آخر وهذه خدعة منه كما طرح الجمهور سؤااً حو السبب الذي دعاه لأن يحلق ذقنه وهو الذي ظل بها أكثر من خمسة أعوام، وهل هناك عمل جديد اضطره لحلق ذقنه.

من ناحية أخرى، كان آخر أعمال أحمد حاتم فيلم “الغسالة”، والمعروض حالياً في دور السينما، ويشاركه البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.