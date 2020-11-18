القضايا تلاحق سما المصري بعد تخفيف مدة حبسها

متابعة بتجـــــــــــرد: رغم ان المحكمة قضت بتخفيف الحكم على الفنانة الاستعراضية سما المصري في قضية سب الإعلامية ريهام سعيد، إلا أنت الأخيرة فاجأت الجميع بتقديم بلاغ جديد ضد المصري تتهمها فيه من جديد بالسب والقذف.

ولم تتوقف البلاغات الجديدة ضد المصري على ريهام سعيد، حيث قدم المستشار مرتضى منصور 16 بلاغاً مختلفاً يتهمها فيها بالسب والقذف في حقه.

وتباشر حالياً النيابة الكلية بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق مع سما المصري، في 17 بلاغًا جديدًا بتهمة السب والقذف.

تضمنت البلاغات، بلاغًا جديدًا من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدمة من مرتضى منصور، الأمر الذي جعل سما المصري تصاب بحالة من الانهيار خلال مباشرة التحقيقات معها بمقر النيابة.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، قد قررت قبول استئناف سما المصري على حكم حبسها سنتين وغرامة 100 ألف جنيه، في اتهامها بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد والقضاء بحبسها ستة أشهر وإلغاء الغرامة الموقعة.