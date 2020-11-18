تطورات قضية رامي صبري مع التهرّب الضريبي

متابعة بتجـــــــــــرد: قضت محكمة جنح التهرب الضريبي، بتغريم الفنان رامي صبري 336 ألف جنيه، مقدار ما يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها والمصاريف، لاتهامه بالتهرب من سداد المبلغ للضرائب العامة.

وكانت مصلحة الضرائب قد أقامت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، ضد المطرب رامى صبري تتهمه فيها بالترب من دفع مبلغ 336 ألفا و566 جنيها، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

من ناحية أخرى، أطلق الفنان رامي صبري أحدث أغنياته باسم «مش مرتاحين» عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

والأغنية قدمها رامي لتكون تتر مسلسل «طلقتك نفسي» المقرر عرضه على شاشة قناة النهار، حيث تشهد الأغنية تعاون رامي مع عزيز الشافعي بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها وقام تميم بالتوزيع الموسيقي والميكس.