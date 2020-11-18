لعنة “كورونا” تحلّ على The Batman

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّض فيلم The Batman لانتكاسة جديدة بسبب تبعات الموجة الثانية من فيروس كورونا، بعد أسابيع على تماثل بطله النجم روبرت باتينسون للشفاء جرّاء إصابته بالفيروس.

وانتشرت حالة من الإرباك والفوضى ضمن طاقم عمل الفيلم بسبب دخول عدد منهم في الحجر الصحي، بعدما تأكدت إصابة الممثل الدوبلير بفيروس كورونا، وعليه توقّف التصوير لمدة 14 يوماً بعد إبعاد جميع المخالطين للممثل الدوبلير إلى حين انتهاء فترة حجرهم.

ونقلت صحيفة الصن البريطانية عن مصادر، تأكيدها سلامة الأبطال الأساسيين المشاركين في العمل، بمن فيهم باتينسون، بينما أشارت إلى أن عشرة أشخاص من طاقم العمل المخالط للدوبلير دخلوا فترة الحجر وتأجلت عودتهم إلى التصوير إلى عيد اليملاد.

ويؤدي باتينسون دور Caped Crusader في الفيلم الذي تبلغ تكلفته 90 مليون جنيه إسترليني، وكان مقررا أن يتم تصوير العديد من المشاهد المهمة في استوديوهات “وارنر بروذرز” بليفسدن في هيرتفوردشاير، لكن التطورات الصحية الأخيرة حالت دون إتمام هذا الأمر ودفع بأحد المصادر إلى وصف ما حصل بـ”الكارثي للغاية”.

بدأ باتينسون تصوير مشاهده الأولى مطلع العام الحالي كشخصية بروس واين، وتشاركه في العمل الممثلة زوي كرافيتس بدور Cat Woman، لكن العمل توقف خمسة أشهر بسبب الاقفال العام الذي فرض في البلاد. وعاد وتوقف بعدما علم عن إصابته بالفيروس، وعاد بعد ذلك إلى التصوير في سبتمبر الماضي بعدما أعلن عن استكمال تصوير العمل.

الفيلم كان مقررا عرضه في أكتوبر من العام 2021، وعادت الشركة المنتجة وقررت تأجيل عرضه إلى مارس 2022 فور الاعلان عن إصابة بطل العمل حينها بالفيروس المستجد وها هو يتعرّض لتوقّف جديد للسبب نفسه.