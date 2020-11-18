“القاهرة السينمائي” يمنح هامبتون الهرم الذهبي

متابعة بتجــــــــــــرد: يكرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة “الهرم الذهبي التقديرية” لإنجاز العمر، وذلك تقديراً لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزتي الأوسكار والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لغولدن غلوب.

كريستوفر هامبتون كاتب مسرحي وسيناريست، تنقلت عائلته في صغره بين بلدان عدة، منها مصر في مدينة الإسكندرية، قبل أن تستقر في إنكلترا. بدأ اهتمام هامبتون بالمسرح أثناء دراسته في جامعة أوكسفورد، قبل أن ينقل خبرته الأدبية إلى السينما بداية من سبعينيات القرن الماضي، واقتبس أشهر أعماله للسينما من نصوص أدبية ومسرحية بشكل خاص، نظراً لخلفيته في الكتابة المسرحية.

يعتبر “علاقات خطرة” الذي صدر عام 1988 أهم أعماله، وفاز عنه بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو مقتبس، وقد حوّله إلى مسرحية وسيناريو سينمائي من أصل روائي بالاسم نفسه.