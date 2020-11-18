بشار الشطي: “كورونا” غيّر قواعد اللعبة الدرامية

متابعة بتجـــــــــرد: يصوّر الفنان بشار الشطي ما تبقى من مشاهد عمله التلفزيوني الجديد “عالقون”، المتوقع عرضه قريبا عبر منصة “شاهد vip”، الشطي قال، في تصريحات خاصة لصحيفة “القبس” الكويتية، انه يجسد شخصية جديدة يرى انها “تلف المخ”، لأنها ستكون محيرة للمشاهدين، ورغم انشغاله بالتمثيل فإن شغف بشار بالغناء والموسيقى لم ينقطع يوما، حيث كشف عن اختيار أغنيات ألبومه الجديد المتوقع ان يرى النور بداية العام المقبل، لافتا الى انه استقر بشكل مبدئي على أغنيتين باللهجة الخليجية، ولا مانع لديه من تقديم لهجات أخرى ضمن الألبوم إذا ما وجد العمل المناسب.

حول التمثيل ورأيه في واقع الإنتاج الفني بعد أزمة كورونا، أكد الشطي في حواره ان الجائحة غيّرت قواعد اللعبة الدرامية. وقد استهل بشار حديثه معنا عن مسلسل “عالقون”، حيث قال: “عمل درامي تقع احداثه في 6 حلقات، من إخراج عباس اليوسفي، والمسلسل يجمع نخبة من الفنانين الذين اعتز بهم، انا راض تماما عن التجربة، لاسيما ان (عالقون) نوع مختلف وجديد على الدراما الخليجية من حيث الفكرة والطرح والموضوعات التي تستفز تفكير المشاهد ويبقى تجربة نتطلع إلى ان تنال رضا الجمهور، وهذا هدفنا الاول وغايتنا الكبرى”.

ويستطرد الشطي حول كواليس المسلسل: “فريق العمل على قلب واحد، هناك روح جميلة بيننا وحرص ورغبة في تقديم شيء مختلف، الجميع يبذل قصارى جهده ونحاول ان نترك بصمة فنية”. وثمن الشطي تعاونه الاول مع المنتج والفنان عبدالله عبدالرضا، وايضا المخرج عباس اليوسفي، واستطرد: “لذلك نتطلع انا وبثينة الرئيسي وعبدالله التركماني والفنان عبدالعزيز الحداد والفنانة نور الى ان نظهر بصورة جديدة، وتليق بالمشاهد”.

شخصية مختلفة

وحول دوره في العمل، يوضح “نعم، شخصية مختلفة تماماً عما اعتدت الظهور به في الدراما خلال الفترة الأخيرة، جميع تفاصيل الدور جديدة، في العادة دأب الجمهور على مشاهدتي في دور رومانسي أو شخصية رجل صلب قوي، ولكن هذه المرة سوف أصدم المشاهدين، شخصية “تلف المخ”، وهذا الرهان الذي أعلق عليه آمالاً كبيرة”.

ولأن العمل تقرر عرضه عبر “شاهد vip” في توجه جديد يعول عليه صناع الدراما لتجاوز عقبة “كورونا”، يقول الشطي “بالطبع تجربة مختلفة، لا سيما أن الجائحة غيرت قواعد لعبة الإنتاج الفني، ليس في الخليج فقط وإنما على مستوى العالم، أصبحت هناك مفاهيم جديدة، الآن أصبحت الغلبة للمنصات الرقمية لسهولة الوصول إليها والتعامل معها، لذلك تستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين، وترضي جميع الأذواق، كما أن المتفرج يملك الوقت، ويستطيع تحديد الفترة الزمنية التي يتابع خلالها العمل، ويملك أيضاً حرية اتخاذ القرار بالانتقال من متابعة مسلسل أو فيلم إلى آخر، وكلي أمل في أننا سنقدم تجربة لن يتوقف عن متابعتها أحد”.

أسلوب جديد

وشدد بشار أن الجائحة فرضت أيضاً أسلوباً جديداً في التعامل داخل مواقع التصوير، وأوضح “بالطبع من ناحية قياس درجة حرارة الجسد والتعقيم، وهي أمور لا نقاش حولها، وشركة إنتاج عالقون حريصة دائماً على متابعة أدق التفاصيل، فضلاً عن الوعي الذاتي لفريق العمل وحرصهم على الالتزام داخل موقع التصوير”، لافتاً إلى أن التغيير طال أيضاً روتين الحياة اليومية.

ويؤكد الشطي مراعاته تغيير أنماط الشخصيات التي يقدمها في الدراما، واضاف: “لا أميل الى التكرار بصورة مبالغ فيها مما يحملني مسؤولية الخروج عن المألوف بالبحث والتدقيق فيما يعرض علي من نصوص لأختار الأقرب لقلبي وما قد يجد صدى طيباً عند المشاهدين”.

مواقع التواصل

أما عن علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي فيقول: “نعم، بعيد نوعا ما، لأنني احب عملي يتحدث عني، ودائما ما اعتبر الآرء التي تصلني من الجمهور في الأماكن العامة هي الأصدق والأقرب لقلبي”.

ومن التمثيل الى الغناء، أكد بشار حرصه على طرح ألبومه الجديد خلال الفترة المقبلة، موضحا: “في طور التحضير والاختيارات، انجزت اغنيتين ومازلت استمع إلى العديد من الأعمال، ولاشك اذا ما وجدت عملاً بلهجة مصرية او لبنانية مناسباً سوف أضمه للألبوم فورا”.

وحول جديده الفترة المقبلة، يوضح بشار: “دراميا أقرأ مجموعة من النصوص لأستقر على العمل الذي اخوض به منافسات موسم رمضان 2021، ولكن إلى الآن لم أحسم امري”، مطالبا الجمهور بضرورة توخي الحذر وأخذ كل التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، واختتم: “البعض يشعر بالأمان الزائف بسبب التأقلم مع الوضع الراهن، ولكن حقيقة الأمر غير ذلك ما زال كورونا موجود، ويجب ان نعي خطورته وان نلتزم إلى ان تمر هذه الجائحة”.

يذكر ان مسلسل “عالقون” تقع أحداثه في 7 حلقات، وقصته درامية اجتماعية في أجواء من الإثارة والغموض، ويتحدث العمل عن العالقين بملذات الدنيا وشهواتها؛ ما بين حب المال والطمع، وصاغ الأحداث المخرج عباس اليوسفي، بمشاركة الكاتبة نوف الفرحان والكاتب فيصل البلوشي، ويشارك في بطولته بشار الشطي وبثينة الرئيسي وعبدالعزيز الحداد ونور وعبدالله التركماني وعبدالله عبدالرضا والعديد من الفنانين الشباب.