مايكل بي جوردون "أكثر الرجال جاذبية" في 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منحت مجلة "بيبول" الأمريكية الممثل مايكل بي جوردون (33 عاماً) لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2020.

وقال جوردون تعليقاً على فوزه باللقب "إنه أمر رائع"، وأضاف: "الجميع كان يمزح دائماً ويقول ربما لن تحصل على هذا اللقب أبداً".

ويشتهر جوردون بأفلام "كريد" مع الممثل الشهير سيلفستر ستالوني، وبلاك بانثر.





وتابع جوردون، الذي يحب قيادة السيارات والطبخ ولعب الألعاب الإلكترونية، أن سر ثقته في نفسه "إدراك أنه لا يستطيع جعل الجميع سعداء".

واختتم تصريحاته قائلاً: "قد يكون لديك جميع النوايا الطيبة في العالم، وما زال يدور حولك جدل أو يحيط به نوع من السلبية، عليك أن تثق في نفسك وأن تفعل ما تشعر أنه الأمر الصحيح".