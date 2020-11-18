القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر النجم براد بيت في لقطات حديثة خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات.
وأوضحت أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. براد بيت يوزع شاحنة طعام على فقراء لوس أنجلوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.