صور.. براد بيت يوزع شاحنة طعام على فقراء لوس أنجلوس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهر النجم براد بيت في لقطات حديثة خلال توزيعه طعاماً وخضراوات للأسر محدودة الدخل التي تقطن بالمناطق السكنية الفقيرة بمدينة لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن براد بيت قاد بنفسه الشاحنة التي كانت تحتوي على الأطعمة وصناديق الخضراوات، وقام أيضاً بتفريغ محتوياتها وتوزيعها على الفقراء الذين احتشدوا من حوله بالعشرات.





وأوضحت أن عددا كبيرا ممن تسلموا هذه المعونات من بيت، لم يدركوا أنهم في حضرة أحد أبرز نجوم هوليوود الحاليين.





