جوجل يحتفي بميلاد أحمد زكي "إمبراطور السينما المصرية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفل جوجل بالذكرى 71 لميلاد الفنان الراحل أحمد زكي إمبراطور السينما المصرية، إذ غيّر واجهته المعتادة بصورة للفنان الراحل.

أحمد زكي من مواليد 18 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1949، في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وانطلق مشوار زكي الفني عندما قدم دور البطولة في المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التلفزيوني مؤديًا دور عميد الأدب العربي طه حسين في مسلسل "الأيام".

وتقلد زكي بطولة العديد من الأفلام من بينها "أبناء الصمت" عام 1974، وفي عام 1980 كان قد مثّل 6 أفلامٍ بما فيها "إسكندرية ليه؟" وهو من إخراج يوسف شاهين، وتُقدّر أفلامه بأكثر من 60 فيلماً على مدار حياته.

وحصل الفنان الراحل على عدة جوائز وتكريمات من بينها مهرجان الإسكندرية عام 1989، ومهرجان القاهرة السينمائي عام 1990، وتوفي في 27 مارس/آذار عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.



تزوج ملك الأداء مرة واحدة، من الفنانة هالة فؤاد وأنجب منها "هيثم"، ثم انفصل عنها ولم يكرر التجربة، وكثيرا ما برر عزوفه عن الأمر بأن حياة الفنان صعبة ويتأثر بالشخصيات التي يجسدها على الشاشة ولا تستطيع امرأة أن تتحمل طباعه.