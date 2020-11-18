فيديو.. فتاة تحتضن محمد رمضان وتنهار باكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحدث الفنان المصري محمد رمضان ضجة كبيرة بسبب فيديو تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر رمضان وهو يسير وسط معجبيه قبل أن تقترب منه إحدى المعجبات وتقوم باحتضانه وتنهار بالبكاء.

وفوجئ رمضان بتصرف المرأة أثناء وجوده في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، الإثنين.





وفور مشاهدته، انهارت الفتاة ثم ذهبت إليه واحتضنته وسط وجود عدد كبير من المشاهدين والذين لفت انتباههم هذا الموقف المفاجئ.

من جانبه، هدّأ محمد رمضان الفتاة واحتضنها وقبل رأسها، ولاقى تصرفه إشادة على مواقع التواصل.