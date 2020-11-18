مجلة بيبول تمنح الممثل مايكل بي. جوردن لقب أكثر الرجال جاذبية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت مجلة بيبول الممثل مايكل بي. جوردن الذي شارك في فيلم (بلاك بانثر) يوم الثلاثاء ليكون "أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة"، وهو ثالث ممثل أسود على التوالي يحصل على هذا التكريم.

وقال جوردن، وهو أعزب ويبلغ من العمر 33 عاما، إن اللقب منحه "شعورا رائعا".

وبدأ جوردن مسيرته الفنية عندما كان طفلا في برامج تلفزيونية مثل مسلسل (أول ماي تشيلدرن) وصعد بخطى ثابتة طريق الشهرة في هوليوود حتى قدم أداء متميزا في دراما العدالة الاجتماعية (فروتفيل ستيشن) عام 2013.

وفي عام 2015، لعب دور البطولة في فيلم الملاكمة (كريد) المكمل لسلسلة أفلام (روكي) وبعد ثلاث سنوات جسد شخصية الشرير إريك كيلمونجر أمام الراحل تشادويك بوسمان في فيلم (بلاك بانثر).

وحصد جوردن اللقب، الذي أعلن عنه في البرنامج التلفزيوني (جيمي كيميل لايف!)، بعد المغني جون ليجند والممثل البريطاني إدريس إلبا، اللذين حصلا على اللقب في عامي 2019 و2018.