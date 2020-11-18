شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد زكى.. صور نادرة للإمبراطور مع جمهوره وكواليس الأفلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم، الأربعاء، الذكرى 71 لميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان الراحل أحمد زكى، الذى ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، ليبدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.



أحمد زكى ونبيلة عبيد

وننشر فى هذه المناسبة، عدة صور نادرة لم تنشر من قبل للفنان الراحل، سواء من كواليس تصوير أعماله الفنية، أو مع جمهوره ومحبيه فى كل مكان، وأيضا صورا من حياته الشخصية بعيدا عن الفن، فهناك صورة أثناء الاحتفال مع الفنانة نبيل عبيد، بعيد ميلادها، وصورة مع أصغر محبيه وأخرى فى ليبيا، وغيرها من الصور.



أحمد زكى

قدم الفنان الراحل العديد من الأعمال الفنية ما زالت خالدة فى أذهان المشاهدين، لعل أهمها عندما برع فى تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى فيلم "ناصر 56" الذى قال عنه: "أنا ابن الثورة وبحب عبد الناصر جدًا".



أحمد زكى مع أحد الجماهير

وُلد أحمد زكى فى مدينة الزقازيق، يوم 18 نوفمبر عام 1949، تخرج فى المدرسة الصناعية فى الزقازيق عام 1967، ثمّ سافر إلى القاهرة لدراسة السينما، تخرج فى معهد القاهرة للفنون المسرحية عام 1974.

بدأ مشواره نحو النجومية عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية "العيال كبرت" عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دورعميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.



أحمد زكى ولحظات من الراحة أمام البحر

أول أفلامه كان "أبناء الصمت" عام 1974. وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها "الإسكندرية ليه؟" وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.



أحمد زكى أثناء مرضه



أحمد زكى مع أحد الأطفال أثناء وجوده فى ليبيا



أحمد زكى مع أصغر محب له



أحمد زكى ولحظات من الراحة أمام البحر