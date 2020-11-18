شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد أحمد زكى .. رسالة فريد شوقى للإمبراطور بعد ناصر 56 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد النجم الراحل أحمد زكى، الذى ولد زي النهارده في الـ 18 من نوفمبر من عام 1949، وسطر اسمه بأحرف من ذهب كأهم الفنانين الذين مروا على السينما العربية في تاريخها، بفضل الأدوار الذى قدمها طيلة مشواره في معادلة سينمائية نادراً ما تتكرر.

الفنان احمد زكى وخلال مشوار أحمد زكي الحافل بالعديد من الأدوار الهامة، كشف مع الإعلامية والفنانة صفاء أبو السعود خلال لقاء نادرعن العديد من الأسرار بخصوص دوره في فيلم "العندليب" حينما جسد شخصية عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى استرجاعه ذكريات فيلم ناصر 56 ورسالة فريد شوقي في العرض الخاص التي طمأنته بعد فترة من القلق حول الدور. وخلال هذا اللقاء حل وحش الشاشة فريد شوقي ضيفاً على البرنامج، بالإضافة إلى المخرجين سمير سيف وعلى بدرخان وهما اثنين ممن عملوا مع أحمد زكي، حيث تحدثوا جميعاً عن أهم ما يميز الفنان الراحل، بالإضافة إلى سر مشاكله داخل اللوكيشن الذى تحدث عنها زكي بتأكيده على أن أغلب خناقاته داخل لوكيشن التصوير تكون بسبب العمل ولصالحه.

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