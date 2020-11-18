شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة وجهاً لوجه أمام محمد رمضان فى مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الأردني منذر رياحنة لمسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث يواجه بطل العمل ويدخل في صراعات معه خلال الأحداث، كما اقترب مؤلف العمل ناصر عبد الرحمن من كتابة الحلقات الأخيرة، ويستعد فريق العمل لانطلاق التصوير.

وتم التعاقد بشكل رسمي مع كل من النجوم سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب، وجارى التعاقد مع باقى النجوم، استعداداً لانطلاق التصوير في العديد من الأماكن في القاهرة.

ويعد مسلسل "موسى" هو ثانى تعاون بين سيد رجب ومحمد رمضان بعدما تعاونا سوياً في مسلسل "نسر الصعيد"، وحقق نجاحاً ملحوظاً وقتها، من إخراج ياسر سامى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، تأليف محمد عبد المعطى .

يذكر أن محمد رمضان قدم أخر أعماله "البرنس" في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، نجلاء بدر، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، وحقق العمل نجاح كبير للغاية.

وكان أخر ظهور للفنان منذر رياحنة في مسلسل "أبو عمر المصرى"، للمخرج أحمد خالد موسى تأليف عز الدين شكرى ومريم نعوم، وشارك في بطولته كل من أحمد عز وأروى جودة ومحمد سلام وأمل بشوشة، وعمرو القاضي ومحمد جمعة ومحمود حجازى.