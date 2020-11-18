محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق الفنان آسر ياسين على تشبيه الجمهور له بعد حلاقة "لحيته" بالفنان أحمد حاتم. نشر "ياسين" صورة مجمعه في إطار واحد تجمعه بأحمد حاتم، عبر حسابه بموقع "تويتر"، علق :"بس أنا لو ربيت دقني مش هبقى شبه أحمد حاتم". أخر أعمال آسر ياسين مسلسل "بـ 100 وش"، الذي حقق نجاحا كبيرا في سباق دراما رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وإنتاج جمال العدل

كانت هذه تفاصيل خبر آسر ياسين يعلق على تشبيه الجمهور له بأحمد حاتم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.