بعد إصابة زوجته بكورونا.. ماجد المصري يطمئن جمهوره على صحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان ماجد المصري على التواصل مع جمهوره بعد إصابة زوجته بكورونا مؤخر.

ونشر "المصري" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" الحمدلله. بعد إصابه زوجتي.. عملت انا وأولادي المسحه للتأكيد .. والحمد لله سلبيه. وهنعمل مسحه تانيه لمراتي وان شاء الله خير. وربنا يشفي كل مريض".

أعلنت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، إصابتها بفيروس كورونا.

كتبت رانيا منشورًا، على خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها على "انستجرام"،: "عملت مسحة امبارح وطلع عندي كورونا أي حد كان مختلط بيا الفترة اللى فاتت ياريت يطمن.. ادعولى بالشفا".

"أخر أعمال ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، يعد البطولة المطلقة الثانية له فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم مسلسل "بحر" العام الماضى