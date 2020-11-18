مزقت صور زفافها وعادل إمام اقتحم الحفل بموقف غريب.. حكايات منى زكي وأحمد حلمي في عيد ميلادهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يحتفل اليوم 18 نوفمبر الثنائي الشهير أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما، الذين تزوجا عام 2002، بعد قصة رومانسية جمعت بينهما بعد صداقة قوية لمدة عام تحولت لاعتراف متبادل بالحب بينهما.

وتزامنًا مع هذه المناسبة نستعرض حكايات ومواقف في حياة الثنائي الشهير:

شرط والدها للموافقة على زواجها من حلمي

في لقاء سابق للفنان أحمد حلمي مع برنامج "صاحبة السعادة"، كشف عن كواليس ارتباطه بمنى زكي، قائلًا: "كلمت منى، فقالتي بابا مسافر، فممكن تكلم أخويا، فكلمت أخوها فكان رده تمام بس لما يرجع والدي من السفر، ولما رجع حمايا الله يرحمه من السفر، قلتله يا دكتور (أنا كذا كذا)، وهو راجل جميل جدًا ومتفهم، ومسألنيش على فلوس ولا معاك إيه، وأدرك مدى حبي ليها وحبها ليا، وتخيلت المقابلة قبل ما أروح أقابله يقولي إطلع بره البيت".

وأضاف "حلمي": "حمايا قالي، عايز منك وعد رجالة إنكم متتقابلوش برة البيت، وأهلا بيك في البيت في أي وقت، وممكن تخرجوا مع بعض بشرط يكون معاكم أصدقاءكم مش لوحدكم، وأنا بقعد سنة في السفر وهرجع، ومطلبش حاجة مني، غير إنه قالي، سنة وهرجع وأشوفك عملت إيه؟".

وتابع: "ماكنش معايا فلوس وماكنتش عارف أعمل إيه وقتها، وجالي إعلان لشركة إتصالات أقدمه مع محمد سعد، وحمايا كان قايلي على رقم للشبكة زي ولاد خالتها تقدر بـ 40 ألف جنيه، ولما حصلت على الرقم ده من الإعلان، خدتهم وركنتهم على جنب لحد ما يجي حمايا من السفر".

سبب تمزيق منى زكي صور حفل زفافها

قالت منى زكي، إنها مزقت كل صور حفل زفافها على أحمد حلمي، خلال لقاء سابق لها ببرنامج "معكم": "قطعت كل صور فرحي لأن شكلي مكنش عاجبني فيها"، مؤكدة أن زوجها لم يعترض كما أعربت عن رغبتها في إقامة حفل زفاف جديد بحضور أبناءها والأشخاص المقربين منهم فقط.

مواقف طريفة في زفافهم

في اللقاء ذاته، كشفت منى زكي إنها كانت مشتتة خلال حفل زفافها بسبب كثرة الحضور خاصة أن بينهم ما لم تعرفهم: " كنت طول الفرح بتعرف على الناس الموجودة، وفي أشخاص كانوا بيجوا يتصوروا معانا، وأسأل حلمي عليه يقولي ميعرفهوش ولا أنا أعرفه كمان، أقوله حضرتك مين يقولي هاخد صورة بس، أقوله أتفضل.. دا كان مولد مش فرح".

موقف غريب من عادل إمام

الإعلامي ممدوح موسى نشر فيديو نادر من حفل زفاف منى زكي وأحمد حلمي، وفي إحدى اللقطات النادرة، يظهر أحمد حلمي وهو يغني لها أغنية "بحبك"، التي اشتهرت بشكل كبير عقب حفل زفافهما، وبعد انتهاءه من الغناء صعدا سويًا للرقص وبشكل مفاجئ اقتحم الفنان الكبير عادل إمام المسرح وأبعد حلمي عن منى زكي ورقص هو معها، وسط نظرات استغراب وكوميدية من زوجها أحمد حلمي، ليتوقف عادل إمام عن الرقص معها واحتضن حلمي وهنأهم على الزواج.

مواقف الدعم بينهما

الثنائي الشهير حلمي ومنى، يحرصون دائمًا على تقديم الدعم لبعضهما البعض خلال العديد من المواقف، ولكن يأتي موقف "حلمي"، خلال تكريم زوجته في مهرجان جوائز السينما العربية ACA، هو الأشهر بينهما، وبعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة قام بمعانقتها طويلا عقب نزولها من على خشبة المسرح، وهي اللقطة التي لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إعجاب الكثيرين.