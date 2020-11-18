تراند اليوم : زوجة محمود ياسين تكشف عن المرض الذي أصيب به قبل وفاته: كنت هموت وقتها

كشفت الفنانة شهيرة - أرملة الفنان الراحل محمود ياسين - عن المرض الذي اصيب به في أواخر أيامه.

وقالت في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" إن الطبيب رفض تشخيص حالة محمود ياسين بأنها زهايمر أو بوادر زهايمر وقال لنا إنه حتى لو أصيب محمود ياسين بالزهايمر لن يكون شرسا وقال لنا إنه مصاب بتصلب الشرايين.

وأضافت: طوال الوقت كانت محمود ياسين يتعرف علينا ولم ينسى أيا منا ولا مرة وكنت أقول لعمرو نجلي " أنا مستنية اللحظة اللي مش هيعرفني فيها و وقتها هموت".

وأردفت: غاية ما في الأمر أنه كان يسألني عن موعد تصوير عمل معين ثم يعود في اليوم التالي وينسى أنه سألني.

وتابعت: ذاكرته كانت تنشط في كل مرة أشاهد معه فيلما قديما وأسأله عن اسم الممثل وكان يجيب بشكل صحيح.

