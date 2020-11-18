تراند اليوم : الكشف عن السبب الحقيقي لامتناع محمود ياسين عن العمل مع عادل إمام قبل وفاته

كشفت الفنانة شهيرة - ـ أرملة الفنان الراحل محمود ياسين - عن سر امتناع الراحل عن العمل مع الفنان عادل إمام في أحد مسلسلاته الحديثة.

وقالت شهيرة في تصريحات تلفزيونية إن محمود ياسين رشح بالفعل لبطولة مسلسل مع عادل إمام ولم يعتذر عنه بسبب المرض مثلما أشيع.

وأضافت: نجلي عمرو نصح والده بعدم استكمال العمل لأنه سيكون مرهقا للغاية وغير مناسب لحالته الصحية.

وأردفت: عادل إمام و محمود ياسين كانا قد وصلا لمرحلة سنية تستلزم أن تكون معهما في كل ثانية وكل شوت ولم يكن الأمر مناسبا لذلك اعتذر محمود ياسين عن استكمال العمل.

