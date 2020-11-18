تراند اليوم : بعد فضح أمل حجازي لعدم إيمانها بالقرآن .. إعلامية شهيرة: أمقت الحجاب ولن أرتديه أبدًا

واصلت الإعلامية نضال الأحمدية تصريحاتها المثيرة للجدل وذلك بعد حديثها عن الحجاب.

و ظهرت الإعلامية نضال الأحمدية بغطاء رأس خلال فيديو بث مباشر للحديث عن أزمة نانسي عجرم وإليسا.

وأكدت نضال لمتابعيها أن ما ترتديه ليس حجابا وإنما غطاء للرأس بسبب برودة الجو مضيفة: الله لا يقدر لي ألبس حجاب وهذه راح تعمل قضية تزعل مني أمل حجازي (فنانة محجبة).

وتلقت العديد من التعليقات الرافضة لكلامها حيث قال أحدهم : الحجاب حلو عليكي ولا تزعلي منك متابعينك .. لترد: أنا مع الغطاء التي تلبسه أمي على الرأس ولست مع الحجاب لأنه مشروع سياسي أمقته.

وفي رد على متابع آخر قالت: لست ضد المحجبات بل ضد الحجاب لأنه تقليد وليس واجب.

وكانت الفنانة أمل حجازي ألمحت إلى أن نضال الأحمدية لم تكن مؤمنة بالإعجاز في القرآن الكريم.

وكشفت الفنانة أمل حجازي عن قصة طريفة حدثت مع الإعلامية نضال الأحمدية بسبب قراءتها لسورة يس من القرآن الكريم.

وقالت في تدوينة عبر انستجرام: سؤال موجه إلى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة؟ مع العلم أني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع.

و ردت نضال قائلة: لا تنقصني الجرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وأنت منهم، أطل وأتحدث عن معجزتين حققتهم لي السورة الكريمة بشرط أن تطلي معي.. واصفة ما حدث معها بـ "الأعجوبة".

