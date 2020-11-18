تراند اليوم : أمل حجازي تكشف عن حدوث معجزة لنضال الأحمدية بسبب سورة "يس" .. والأخيرة تعترف: اعجوبة

كشفت الفنانة أمل حجازي عن قصة طريفة حدثت مع الإعلامية نضال الأحمدية بسبب قراءتها لسورة يس من القرآن الكريم.

وقالت في تدوينة عبر انستجرام: سؤال موجه إلى السيدة نضال الأحمدية هل يا نضال لديك الجرأة بأن تخبري الناس المعجزة التي حصلت معك في سورة يس؟ وهل آمنتي بالقرآن الكريم بعد هذه المعجزة؟ مع العلم أني أؤمن بجرأتك لماذا تكتمتي على هذا الموضوع.

و ردت نضال قائلة: لا تنقصني الجرأة في قول الحقيقة خصوصا حين يتوفر الشهود وأنت منهم، أطل وأتحدث عن معجزتين حققتهم لي السورة الكريمة بشرط أن تطلي معي.. واصفة ما حدث معها بـ "الأعجوبة".

