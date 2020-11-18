شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم لايعرفون مصير أفلامهم الجديدة.. أبرزهم السقا وهنيدى وتامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الكرونا وأثارها السلبية تسيطر على حال السينما المصرية مما جعلت مصير العديد من الأفلام تسقط في أنفاق مظلمة لايعلم صناعها أو أبطالها موعداً لطرحها بدور العرض وينتظرون رحيل هذا الفيرس اللعين للافراج عن افلامهم و "الخليج 365 " يرصد أهم هذه الأفلام والكشف عن مضمونها

فيلم مش انا

أول هذه الأفلام التي تنتظر مصيرها المجهول هو فيلم "مش انا " بطولة النجم تامر حسنى، حيث انتهت المخرجة سارة وفيق خلال منذ الأيام من مونتاج الفيلم ولم يتحدد موعدا لعرضه بدور السينما وينتظر صناع الفيلم أن تقوم دور العرض بفتح أبوابها للجمهور بكامل طاقتها وإعادة حفلة نص الليل بدور العرض.

وتدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته ويشارك في بطولته حلا شيحا وماجد الكدوانى ".

ومن الأفلام التي ينتظر صناعها قرار الافراج فيلم النجم محمد هنيدى "النمس والإنس"، والعمل في مراحل المونتاج والمكساج الأخيرة وحتى الأن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات بداية 2021.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج.

فيلم "البعض لا يذهب المأذون"، ويشارك فى بطولته بجانب كريم عبد العزيز كل من نيللى كريم ، غادة عادل، ماجد الكدوانى، بيومى فؤاد، واخرون، الفيلم من تأليف أيمن وتار، ومن إخراج أحمد الجندى.

أيضا لقد انتهى المخرج محمود كريم من عمليات المونتاج والمكساج الأخيرة لفيلم "أحمد نوتردام"، الذى يلعب بطولته النجم رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، وما زال يدرس صناع الفيلم طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويجسد رامز شخصية صحفى، وتنتشر عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية "أحدب نوتردام" بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو.

ويفكر رامز فى جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، فى إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.

ويبدأ السفاح فى البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفى على سبب قتل السفاح للسيدات فى منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة فى حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث، ويشارك فى بطولة الفيلم كل من: بيومى فؤاد، وحمدى الميرغنى، من تأليف لؤى السيد

فيلم العنكبوت

ومن الأفلام التى تدخل فى قائمة الانتظار أيضا فيلم "العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

دور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات، ويقوم السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت خاصة وأن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير.