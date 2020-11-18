شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سلام مع ليلى علوى فى فيلمها "ماما حامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد سلام لقائمة فيلم "ماما حامل" والتي تعود به النجمة ليلى علوى للسينما من جديد بعد غياب دام لـ 4 سنوات، ومقرر انطلاق تصويره الفترة المقبلة بعد انتهاء معاينة الديكورات وأماكن التصوير، حيث يجسد دور كوميدى أمام بطلة العمل.

فيلم "ماما حامل" بطولة ليلى علوى وتم التعاقد مع النجم الكوميدى بيومى فؤاد وجارى إبرام تعاقد باقى النجوم والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

من ناحية أخرى يشارك محمد سلام في فيلم "وقفة رجالة"، للمخرج أحمد الجندى، وتأليف هيثم دبور، ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدوانى، وبيومى فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقى والفنانة إيمان السيد.

وكانت آخر أعمال محمد سلام في السينما فيلم "الغسالة" لـ هنا الزاهد وأحمد حاتم، ومحمود حميدة وأحمد فتحى إخراج عصام عبد الحميد وتأليف عادل صليب، وعرض في السينمات الفترة الماضية وحقق نجاحا جماهيرياً.

وتدور أحداث فيلم "الغسالة"، في إطار كوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، مما يتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين مستخدميها في رحلاتهم.