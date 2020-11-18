"دبحت عشان العين".. بسمة وهبة تعلق على الموقف المحرج الذي تعرضت له في مهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في أول تعليق لها على الموقف المحرج الذي تعرضت له خلال تواجدها في حفل افتتاح الدورة الـ11 من مهرجان الفضائيات العربية أمس الأثنين، قالت الإعلامية بسمة وهبة أنها اعتبرت ما حدث معها "عين"، لذا فهي ذبحت فدية من أجل إبعادها.

وخلال تسجيل صوتي لبرنامج ET بالعربي، أكدت بسمة أن "صينية" مملوءة بأنواع مختلفة من العصير انسكبت على فستانها مؤكدة أن هناك عدة روايات لذلك كما روى لها بعض الحاضرين الأولى هي أن بعض الشباب تسببوا في ذلك من خلال دفع النادل، والثانية أن النادل هو من أوقعها متعمدًا بعدما رفضت العصير.

وتابعت: "الموضوع مش طبيعي بس أنا روحت للرواية الأقرب وهي العين وأنا دلوقتي بدبح".

كانت بسمة نشرت فيديو لها عبر حسابها بـ "إنستجرام"، أظهر ثيابها وقد اتسخت بالعصير بالكامل، خاصة وأن الفستان كان باللون الأبيض.

وانطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، امس الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.