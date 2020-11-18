شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين ليوناردو دى كابريو وإريك روث بسبب فيلم Killers Of The Flower Moon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن التحضيرات لفيلم Killers Of The Flower Moon، من إخراج مارتن سكورسيزي بدأت تدخل مرحلة جدية، حيث كشف موقع ديلي ميل عن خلاف وجدال بين بطل الفيلم ليوناردو دي كابريو وكاتب السيناريو إريك روث، وذلك بسبب تكيف الرواية بما يتناسب مع الفيلم، وقال روث في حوار مع IndieWire، نقله موقع ديلي ميل، إن النقاشات التي جمعته بـ ليو تتعلق بالشكل النهائي لتحويل الرواية إلي فيلم، وأن الجدال بينهم وصل إلي مرحلة الحسم حيث وافق علي تعديلاته وآراءه بنسبة 50 بالمائة بينما ربح هو 50 بالمائة، موضحا أنه سيستمر في إعادة الكتابة وأن الخلاف كان حول طريقة تصوير شخصية ليو.

وقال روث ان الفيلم مأخوذ عن كتاب لديفيد جران، وأنه قصة قبيلة أوسيدج هنود ، 1921 ، أفقر الناس في أمريكا الذين اكتشفوا النفط في أوكلاهوما والتي تعلقت بها وعاشت فيها طوال 10 سنوات إلا أن الأمور تنقلب رأساً علي عقب فوراكتشاف النفط بداخلها، مما يتسبب في اندلاع الحروب ثم إبادة أفراد القبيلة الهندية ممن عاشوا فيها طوال تلك الفترة، ومن المفترض أن يتم طرح الفيلم خلال العام القادم 2021.

وكانت حالة كبيرة من ردود الأفعال أثارها المخرج مارتن سكورسيزي بجمع ثنائي من أبرز نجوم هوليود إلي فيلمه الجديد، وهما ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو، وذلك بعدما حقق "الايرلندى" إسم فيلمه الأخير ردود أفعال واسعة مؤخراً من خلال ترشيحه لجوائز عديدة في حفل الأوسكار الأخير بالإضافة لتحقيقه إيرادات كبيرة.