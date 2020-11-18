شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يفاجئ آسر ياسين بصورة تخيليه لشكله بعد تشبيهه بأحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - داعب النجم محمد هنيدى، زميله الفنان آسر ياسين، بعد تشبيه الأخير بأنه أصبح شبيها للفنان أحمد حاتم عمر، بعد تخليه عن لحيته وشاربه، فى لـ"لوك" جديد لم يعتاده الجماهير من قبل، حيث قام هنيدى، بتصميم صورة لآسر ياسين، ظهر فيه بلحية، حيث بدأ آسر ياسين، بنشر صورة له مع أحمد حاتم عمر، بعد حلاقة ذقنه، صحبها بتعليق: "بس أنا لو ربيت دقني مش هبقي شبه أحمد حاتم"، ليرد هنيدى، بصورة "ميكس" لآسر بعد إطالة ذقنه.





وكان الفنان الشاب أحمد حاتم عمر، فاجئ جمهوره ومتابعيه بـ"لوك" جديد، لم يعتاده المشاهدين من قبل، منذ فترة طويلة بعد تخليه عن الشارب و"لحية ذقنه"، حيث ظهر فى صورة التقطها داخل الأسانسير ونشرها عبر حسابه الرسمى على انستجرام، أتبعها تعليق: "سلم نفسك.. الأسانسير كله محاصر".





لوك أحمد حاتم عمر، الجديد، أصبح مادة للاستغراب والدهشة والهزار، حيث قام عدد من الفنانين بالتعليق على صورة حاتم، بايموشن "الضحك" منهم عادة عبد الرازق ونهى عابدين والفنانة السعودية أسيل عمران، بينما علقت سلمى أبو ضيف، بسؤال "من أنت".

من ناحية أخرى، يُعرض للفنان أحمد حاتم حاليا فى دور السينما فيلم "الغسالة"، الذى يعد آخر أعماله السينمائية، ويشاركه فى البطولة كل من محمود حميدة، هنا الزاهد، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد سلام، تأليف ‏عادل ‏صليب، ‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎.

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‎جدير بالذكر أن فيلم "‎الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًا شركة "دولار فيلم".