شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالخالق ابن رجل أعمال صعيدى فى "سقراط ونبيلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان سيد عبدالخالق من تصويرأغلب مشاهده في فيلم "سقراط ونبيلة" تأليف عبدالفتاح كمال، وإخراج هشام الشافعي، وبطولة أشرف عبدالباقي وأحمد فتحي والراقصة دينا ومحمد فهيم وشريف أبوهميلة والوجهين الجديدين فادي أشرف وملك.

وقال سيد عبدالخالق لـ الخليج 365: تدور أحداث فيلم "سقراط ونبيلة" في إطار كوميدي حول علاقات الآباء والأبناء، وأجسد خلال الأحداث شخصية الابن الأكبر لأحد رجال الأعمال في الصعيد، وهناك مشاهد كثيرة جمعتني بالفنان الكبير أشرف عبد الباقي الذي استمتعت كثيرا بالعمل معه، فهو نموذج رائع للفنان الذي يسعى لدعم الممثلين الذين يعملون معه، كما استمتعت بالعمل مع المخرج هشام الشافعي واستفدت كثيرا من توجيهاته من أجل الإلمام بتفاصيل الشخصية .

وأشار عبد الخالق إلى أنه انتهى مؤخرا من تصويره مشاهده في فيلم "وش القفص" تأليف وإخراج دينا عبدالسلام، موضحا أن أحداث الفيلم بالكامل تم تصويرها بمدينة الإسكندرية .