شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وابنتها لى لى فى حملة "حاسبوا على كلامكم" لمكافحة التنمر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة منى زكى، وابنتها لى لى أحمد حلمى، فى حملة "حاسبوا على كلامكم"، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، وهى حملة توعوية جديدة لمعالجة ظاهرة التنمر على الإنترنت، ودعوة للمجتمع لاستخدام المنصات الاجتماعية بشكل إيجابى، تتضمن أدوات لمكافحة التنمر وموارد دعم لتمكين المستخدمين وحمايتهم من التنمر على الإنترنت.

وقالت منى زكى، فى مقطع فيديو، ضمن الحملة: "التنمر الإلكترونى هو أن حد يدخل يقول رأيه لكن بشكل مهين ومؤلم لصاحب الأكاونت اللى بيتكتب عليه الكومنت ده، هو يدخله يهدده بصور أو معلومة فى الانبوكس أو يهيته بكلام جارح.. حاسبوا على كلامكم".



منى زكى

فيما قالت ابنتها لى لى أحمد حلمى: "من حق كل واحد يعبر عن رأيه، بس أهم حاجة يختار الكلام الصح اللى يقوله، من غير ما يجرح أو يضايق اللى يقول رأيه عليه.. حاسبوا على كلامكم".



لى لى أحمد حلمى

كما تهدف إلى توعية المجتمع بقواعد Instagram حول التنمر وأدواته لمكافحة التنمر المتاحة للجمهور، حيث إنه من شأن هذه الأدوات (التي يمكن تحميلها من هنا) تمكين الأشخاص من حماية حساباتهم من المتنمرين والتواصل غير المرغوب فيه، وتشجيع التفاعلات الإيجابية، ومساعدتهم على الدفاع عن أنفسهم باستخدام الأدوات المختلفة التي تتيحها المنصة للتعامل مع المتنمرين.

وقالت ندى عنان، رئيس الشؤون الإعلامية فى Instagram الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن فى Instagram ملتزمون بقيادة الجهود لمكافحة التنمر على الإنترنت. ومن هذا المنطلق، تعاوننا مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر واليونيسف، لتمكين الأشخاص من تحقيق أقصى استفادة من أدوات مكافحة التنمر على Instagram، سواءً كان ذلك عن طريق منع المتنمر من التعليق على المنشورات، أو من خلال الابلاغ عن شخص أو محتوى مسيء، فنحن نسعى لأن يكون Instagram مكاناً داعماً للجميع".

جدير بالذكر، أن سلوكيات التنمر على الإنترنت تبرز عالمياً كمصدر قلق كبير بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مصر، تم تجريم التنمر على الإنترنت من خلال قانون رقم 189 لعام 2020 إلا أن الظاهرة مازالت منتشرة. ولذلك يتعاون Instagram مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ويونيسف مصر لرفع الوعي بهذه القضية.

وسيعمل المجلس القومي للمرأة، الذي يقدم الاستشارات القانونية والنفسية لضحايا جميع أشكال العنف بما في ذلك التنمر على الإنترنت، مع Instagram لتعزيز عملهم الداعم للمرأة.