شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض : هؤلاء هنأونى على دورى فى حكاية "لازم أعيش" بمسلسل إلا أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عقب حكاية "لازم أعيش" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، والتي تم عرضها مؤخرا على فضائية دى إى سى وحققت نجاحا كبيرا.

جميلة قالت في تصريحات لـ"الخليج 365" إنها تلقت ردود أفعال من داخل الوسط الفني وخارجه وكثير من نجوم الفن هنأوها على دورها فى العمل منهم النجمة منى زكى ومنة شلبى وصابرين وبيتر ميمى وغيرهم.

حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" بطولة نجلاء بدر وجميلة عوض وأحمد خالد صالح، من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدى.

مسلسل "إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، وتم عرض 5 حكايات هى "بنات موسى" بطولة وفاء عامر و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصى" بطولة شيرى عادل، و"ضى القمر" بطولة كندة علوش، مع إضافة حكاية سابعة بعنوان "ربع قيراط" بطولة ريهام عبد الغفور يتم عرضها حاليا .

وكانت جميلة عوض كشفت أنها تلقت رسائل كثيرة من مصابات كثر أصبن بمرض البهاق، قائلة: "جالي رسايل كتيرة من مصابات بالبهاق وقالولي نفس المشاعر اللى بنحس بيها لما بنبص في المراية"، مضيفة: "الميكب كان تحدي صعب كان يومياً يستغرق سبع ساعات لحنكة الدور وده دور طارق مصطفى والميكب كان صعب جداً لأني بمثل دور فتاة مصابة بالبهاق فطول وقت الإعداد للميكب كان حد ماسك إيدي وحد ماسك وشي عشان يعمله كويس".