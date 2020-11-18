نانسي عجرم تهنئ سلطنة عمان باليوم الوطني العماني



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم سلطنة عمان بمناسبة اليوم الوطني العماني. كتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": " كل سنة وسلطنة عمان بألف خير وتقدم وازدهار، الله يديم الأمن والأمان على الشعب العماني الطيب والمحب". يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ٔلحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.

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