"حد يعرف يطلعني".. إدوارد ينشر صورة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان إدوارد جمهوره بصورة له من مرحلة الطفولة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق إدوارد على الصورة :"حد يعرف يطلعني من الصورة دي، من ذكريات مدرستي". ويشارك الفنان إدوارد في مسلسل " لؤلؤ" 40 حلقة، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، هيدي كرم، نرمين الفقي، أحمد مجدي، سلوى عثمان، ملك زاهر، نورهان، نجلاء بدر، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام.

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