"هتتجوزها ولا لأ؟".. شهيرة: أحمد زكي سبب زواجي من محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن أحمد زكي كان سبب زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "أحمد زكي كان صديقي وزميلي في معهد التمثيل، وحكيتله في بداية علاقتي بمحمود، قالي: يعني هو ناوي يتجوز؟ قولتله: المشكلة فيّا أنا عشان مش عايزة أتجوز، قالي: يبقى متخرجوش مع بعض، واتخانقت أنا وأحمد، وفجأة لقيته راح لمحمود قاله: شهيرة دي أختي وناوي تتجوزها ولا لأ، قاله أيوه طبعا".

تابعت: "محمود ياسين كان راجل ومش بيلف ويدور وكلمته واحدة"، لافتة إلى أن محمود ياسين كان أول قصة حب في حياته، موضحة أنه من بدأ بالاعتراف لها بحبه، موضحة أنها كانت تغار عليه من أي إنسانة وليس فنانة بعينها.

استكملت: "كان بيحترم كل زميلاته جدا، واحد في نجوميته دي كان سوا الهوايل، أهم ما فيه كان أنه محترم ومؤدب ومش معنى كده أنه ملاك، وكان ممكن يعجب بحد".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.