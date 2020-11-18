شهيرة: ضحيت بتقديم تاريخ فني لأجل محمود ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة شهيرة، إن سر استمرار زواجها من الفنان الراحل محمود ياسين لنحو 50 عاما، هو التفاهم المشترك بين الطرفين.

وأضافت شهيرة، خلال حوارها ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة "الحياة"، "الدنيا كانت بتولع بينا عادي لكن بنعرف نتجاوز، وكنت بروح أصالحه، وهو يا حبيبي كان مؤدب، وإنسانيته عالية مع أي حد، وبالطبع كان ذلك مع أهل بيته".

تابعت حول التضحيات التي قدّمتها لأجل محمود ياسين: "ضحيت إني أعمل تاريخ فني، أنا روحت تانية معهد وأنا حامل وهو كان متخرج من كلية الحقوق واتقابلنا لأول مرة قدام الكاميرا وحصل انجذاب وهو خلص الموضوع بسرعة واتجوز، رغم أني قلت له إني مش عايزة أتجوز دلوقتي لأن عندي طموحات وأحلام".

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.