رايان رينولدز: أحب أن أكون أباً للبنات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:41 صباحاً - غالبية مشاهير هوليوود لا يشعرون أن هناك فرقاً يذكر بين إنجابهم للذكور أو الإناث،بل أن بعضهم يسعد أكثر بأبوتهم للبنات عن الذكور مثل نجم هوليوود: رايان رينولدز الذي صرح بأنه لم يكن يتخيل يوماً بأنه سينجب ثلاث بنات،وزوجته بليك ليفلي يعتبرها فتاته الرابعة.

فبحسب صحيفة "ديلي ميل " البريطانية،والوكالات العالمية،قال الممثل الأمريكي من أصول كندية رايان رينولدز البالغ من العمر"44 عاماً" ، إنه لم يكن يتوقع أبداً أن يصبح أباً لثلاث فتيات،وأنه يحب أن يكون أباً للبنات، وذلك خلال حوار له حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاث.

وقال رايان رينولدز الأب الفخور جداً ببناته: "بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمراً جنونياً أو مخيفاً في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء".

وأضاف: "أحب كوني أباً لبنات. لدي ثلاث بنات، لم أكن أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها من الصبيان".

وأوضح: "لدي ثلاثة أشقاء، أنا أصغرهم".

وكشف رينولدز أنه وزوجته بليك ليفلي (33 عاماً) يعطيان أولوية لأسرتهما. وقال: "أحاول أن أكون متواجداً قدر المستطاع، نحن لا نفترق، نسافر سوياً أثناء التصوير، وأقضي أكثر أوقاتي مع فتياتي (زوجته وبناته)".



سمح رايان وزوجته لصديقتهما تايلور سويفت بالكشف عن إسم طفلتهما

رايان رينولدز وزوجته بليك ليفلي



يشار إلى أن رايان رينولدز وبليك ليفلي تزوجا في أيلول- سبتمبر 2012 عقب التقائهما أثناء تصوير فيلم "غرين لانتيرن" .

واستقبلا ابنتهما الأولى جيمس (5 أعوام) في كانون أول/ ديسمبر 2014، والثانية إينيز (4 أعوام) في أيلول/ سبتمبر 2016.

وأعلن الزوجان عن ولادة طفلتهما الثالثة الصغرى" بيتي" في تشرين أول/ أكتوبر 2019. وسمح رايان وزوجته بليك لصديقتهما المقربة المغنية تايلور سويفت بالكشف عن إسم طفلتهما بيتي بأغنية في ألبومها الثامن "فولكلور"،تحمل الإسم نفسه.