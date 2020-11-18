تراند اليوم : جوجل يحتفل بالذكرى الـ71 لميلاد الراحل أحمد زكي

تزامناً مع حلول الذكرى الواحد والسبعين لميلاد النجم الأسمر احمد زكى والتى توافق ١٨ من شهر نوفمبررالجارى ، احتفل موقع البحث الأشهر عالميا ” جوجل ” بهذة الذكرى على طريقته الخاصة حيث وضعت صورة له وسط مجموعة من الصور التى تعبر عن اسماء اشهر اعماله السينمائية مثل ” كابوريا ، اشارة مرور ، أستاكوزا ، أربعة فى مهمة رسمية وغيرها”

ولد أحمد زكى عام عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وقدم اول أعمالة السينمائية بفيلم “أبناء الصمت” عام 1974، وفى عام 1980 كان قد مثّل ستة أفلامٍ بما فيها “الإسكندرية ليه؟” وهو من إخراج المخرج العبقرى يوسف شاهين، وتُقدّر أفلام أحمد بأكثر من 60 فيلمًا على مدار حياته.

اما عن اولى خطواته نحو النجومية فكانت عندما قدم دور البطولة فى المسرحية الكوميدية “العيال كبرت” عام 1978، ثم انتقل إلى التمثيل التليفزيونى مؤديًا دور عميد الأدب العربى طه حسين فى مسلسل الأيام.

ويعتبر الفنان الراحل أحمد زكى، ثالث أكثر الممثلين فى قائمة أفضل 100 فيلم مصرى عام 1996 حيث شملت القائمة 6 أفلام له، هى البريء، زوجة رجل مهم، الحب فوق هضبة الهرم، إسكندرية ليه، أحلام هند وكاميليا وأبناء الصمت.

انهى الفتى الأسمر مشوارة فى عالم الأضواء بوفاته فى 27 مارس عام 2005 بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة.

