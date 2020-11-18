شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا:"افتكرت عندى كورونا من كتر الضغط فى مسلسل البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، خلال برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس، الذى يذاع على قناة dmc ، عن رفض زوجته روجينا لدورها في مسلسل البرنس، قائلا: في الأول رفضت وكانت خايفة الناس تكرها وكنت أول مرة أشوفها كده في تاريخها بعد التصوير ترجع تعيط "، ثم قالت روجينا:" كنت قلقانة و حاسة بفشل ذريع ومش راضية على نفسى وبعد مشهد ليا من كتر الضغط ومش قاردة قولت جالى كورونا ولكن طلعت الحمد الله كويسة".

وقال أشرف زكى،: "روجينا تطورت كثيرا من هوانم جاردن سيتى لمسلسل البرنس وبقت اجتماعية جدا وموهوبة أوى ولما اتعرض عليها دورها في مسلسل سبق الإصرار قولتها القطر ماشى وناقص آخر عربية في القطر لازم تركبى وتنطى فيه وفعلا مع سبق الإصرار كان مرحلة جديدة في تاريخها" لتقاطعه روجينا قائلا:" محمد سامى خلانى بقى عندى جراءه".

وبعد ذلك سألت إسعاد يونس روجينا قائلة:" في البيت شايفة أشرف زكى ازاى نقيب في البيت و لا لا"، لترد قائلة:" انا عرفت أشرف وهو في النقابة بمسئولياته وكان بيخرجنى في النقابة وجات فترة غيرت من النقابة وقولتله انت بتحبها أكتر منى وبعد كده قولت النقابة بتبسطه هتبسطنى وربيت بناتى"، ثم تحدث أشرف زكى أنه من مشجعين فريق الزمالك ولكنه يحب محمود الخطيب جدا وعنده ثقافة الاختلاف".