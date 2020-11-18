شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى الصديق الوفى.. أوصى بدفن صديق عمره ممدوح وافى معه فى قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 71 عاما بالتمام مرت على ميلاد إمبراطور السينما المصرية الفنان الراحل أحمد زكى، الذى ولد يوم 18 نوفمبر عام 1949، فى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1973 بتقدير امتياز، لبيدأ بعدها مشوارا فنيا حافلا كلله بالنجاح على مدار 32 عاما حتى وفاته عام 2005 متأثرا بإصابته بمرض السرطان.



الراحلان أحمد زكى وممدوح وافى

أحمد زكى، الفنان الراحل، كان صديقا للعديد من الفنانين الكبار، لكن تظل علاقته بالفنان الراحل ممدوح وافى، كان لها طابعا مميزا، سواء على المستوى الفنى، حيث تشاركا فى العديد من الأعمال السينمائية، لعل أهمها أفلام البيضة والحجر، سواق الهانم، ناصر 56، استاكوزا، أبو الدهب، وغيرها، أو خارجها حيث كان وافى صديق عمر أحمد زكى.

صفحة الفنان أحمد زكى، التى تؤرخ لفترات مهمة من حياة الفنان الراحل، ذكرت أحد المواقف التى تشاركها فيها الفنانين الراحلين، قبل وفاتهما بعدة أشهر، حيث أشارت إلى أن الفنان ممدوح وافى، شعر بصدمة كبيرة حينما اكتشف مرض صديقه أحمد زكى بسرطان الرئة، فتفرغ تماما ليلازمه خلال رحلة العلاج، ويبدأ فى إدراك أن أحمد زكى سيفارقه قريباً، ليوصى بأن يدفن إلى جواره بعد وفاته.





وأشارت الصفحة إلى أنه من المفارقة أن الفنان ممدوح وافى اكتشف هو الآخر أنه مصاب بمرض السرطان، ورحل قبل الفنان أحمد زكى، حيث توفى يوم 17 أكتوبر عام 2004 لتنفذ وصيته، ويدخل مقبرة أحمد زكى، الذى لحق به مرور أكثر من 5 أشهر، قالت عنها إنه عانى فيها من فقدان رفيق الحياة.