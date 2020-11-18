شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: روجينا عاطفية وكانت هترفض دورها فى البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة إسعاد يونس، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة ،dmc عدد من الأسئلة السريعة للثنائى أشرف زكى و روجينا، حيث سألت روجينا عن أكتر أكلة أشرف بيكرها، لترد السبانخ، ثم وجهت سؤال لأشرف عن عمل لروجينا كان اسمها سامية، قائلا:" حكايات زوج معاصر"، ووجهت لروجينا سؤال فيلم أشرف المفضل لترد بدون تفكير "إمبراطورية ميم"، ثم ضحت إسعاد قائلة:" ايه ده مش بتغلطوا عارفين بعض اوى".

وسألت أشرف هل روجينا طباخة ماهرة، رد قائلا:"روجينا ست بيت شاطرة وبتحب البامية بلحمة الضانى"، كما وجهت لروجينا سؤال مسرحية اخراجها وبيحبها ردت قائلة:" شفيقة و متولى".

ثم قال الدكتور أشرف زكى: "روجينا رفضت فى البداية دور اجلال فى سبق الاصرار و مكنتش عاوزة تعمل الدور واقنعتها بأهمية الدور، كما رفضت فى البداية ايضا دورها فى البرنس".

وأضافت روجينا،: " كنت مش هعمل البرنس ونصائح أشرف مهم جدا ليا انا عاطفية جدا واخاف الناس تكرهنى، لكن أشرف راجل اكاديمى و فاهم ودائما بيقنعنى، والمخرج محمد سامى خطوة مهمة فى حياتى و بحب العمل معه".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.