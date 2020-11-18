شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد مدير أعمال مى عمر فى مسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إدوارد ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" مدير أعمال بطلة العمل الفنانة مى عمر، حيث يساعدها في الوصول إلى حلمها كمطربة، وهو الدور الذى يراهن عليه خلال مشواره الفني .

مسلسل "لؤلؤ" تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوى، وبطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين .

كما يشارك الفنان إدوارد فى أحداث مسلسل "نسل الأغراب" الذى يجمع بين كل من الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى والمقرر طرحه فى موسم رمضان المقبل ومن إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى، ويجسد أحد الأدوار الرئيسية فى العمل خاصة بعد نجاحه فى موسم رمضان الماضى فى مسلسل "البرنس" ومسلسل "فرصة تانية".

وتعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان إدوارد شخصية صعيدية بعد مسلسل "ولد الغلابة" الذى قدمه العام الماضى وحقق من خلاله نجاحا كبيرا.