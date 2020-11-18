شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا: " أشرف زكى رمى لى الدبلة تانى يوم الخطوبة لأنى رقصت كتير " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة روجينا، بعد الخطوبة اتخانقنا جامد أنا وأشرف بسبب أنى رقصت كتير، مضيفه:" حدف ليا الدبلة وفسخنا بس تانى يوم اتصالحنا علطول ولا كأن فى حاجه حصلت".

وأضاف الدكتور أشرف زكى، خلال برنامج صاحبة السعادة للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، وقت الجواز كنت راجع من أمريكا و كلمت الخال سامى العدل قلتله: عاوز اتجوز و قالى متشلش هم ابدا، وعملنا الفرح وكنت أنا وروجينا بنشتغل الحب الكبير، لتدبير النفقات، مشيرًا:"الإيجار كان 300 جنية و الله معرفش كنا بنجيب الإيجار منين ".

يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع على قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.