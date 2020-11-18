شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تنافس فى دراما رمضان برعاية السبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود الفنانة إيمى سمير غانم للمنافسة فى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى برعاية المنتج أحمد السبكى، حيث استقرت على الفكرة الرئيسية التي تظهر بها في شهر رمضان، وجارى حالياً اختيار مخرج يتولى مهام العمل، ويتم التعاقد معه في أقرب وقت للبدء في معاينة أماكن التصوير وترشيح الأبطال الذين يشاركونها في المسلسل.

يشار أن آخر أعمال إيمى سمير غانم مسلسل "سوبر ميرو"، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2019، تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، ‏إخراج وليد الحلفاوى، بطولة إيمى سمير غانم بمشاركة ‏عدد من النجوم أبرزهم: حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، ‏محمد ثروت، ملك قورة، محمد محمود، أحمد سلطان، ‏بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم‎.

ودارت أحدث "سوبر ميرو" حول "أميرة طفطف" مسئولة سوشيال ميديا في موقع "الخبر اﻷكيد"، تعاني من والدها الذي يعاملها مثل اﻷطفال، ومن تعنت مدرائها في العمل، وتحاول البحث عن مكامن قوتها الخاصة، فيساعدها صديقها على امتلاك قدرات خارقة.