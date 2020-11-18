شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح الجرينى: علم المغرب يرفرف فى سماء مصر الحبيبة.. تحيه لأبن بلدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المطرب المغربى عبد الفتاح الجريني، عن سعادته لقيام أحد هواه القفز بالمظلات المشاركة في المجهران العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، الذى أقيم الأسبوع الماضى.

ونشر المطرب عبد الفتاح الجرينى، صورة لرفع أحد المشاركين فى مهرجان القفز بالمظلات يحمل علم المغرب فوق سماء أهرامات الجيزة، عبر حسابه بموقع تويتر:"علم بلدي الحبيب المغرب يرفرف فوق سماء الحبيبة مصر، بالتحديد أهرامات الجيزة تحية فخر لابن بلدي أنس بقالي وتحية من كل قلبي لكل من كان له دور من قريب او من بعيد في هذه اللوحة الرائعة".



عبد الفتاح الجرينى عبر تويتر

ونظم المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات فى نسخته الثالثة، أول قفزة ليلية من أعلى سطح الأهرامات فى تاريخ مصر، ويقام المهرجان هذا العام تحت شعار jump like a Pharaoh Vol 3 "اقفز كالفرعون"، بمشاركة 90 شخصًا يمثلون 19 دولة حول العالم.

ومن جانبه، قال مصطفى سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة سكاي دايف إيجيبت " Skydive Egypt"، المنظمة لمهرجان Jump like a Pharaoh Vol 3 ، إن المهرجان العالمى للقفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، هو حدث يتم تنظيمه منذ 3 سنوات، وقد انطلق مهرجان الذى لاقى نجاح باهر على المستوى السياحى والاستثمارى داخل مصر فى تجربته الأولى خلال شهر يونيو 2018، بمشاركة 60 أجنبى من 18 دولة، وذلك انطلاقًا من تحقيق هدف تنشيط الاستثمار السياحى الرياضى فى مصر.