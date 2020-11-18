شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة: نجلاء فتحى لم تحضر عزاء محمود يس.. ومنعى لها شائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة شهيرة عن شائعة منعها الفنانة نجلاء فتحى من حضور عزاء الراحل محمود يس: "استغربت جدا من تلك الشائعة فكيف أمنعها وهي فى الأصل لم تحضر، فقد تواصلت معنا أنا وابني تلفونيا وقدمت واجب العزاء ونجلاء فتحى حبيبتى وبيننا قرابة نسب، وهذا الأمر جعلنى أندهش من السوشيال ميديا التى تروج الشائعات من أجل تعليقات إضافية أو كسب النقود.

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، أن من الشائعات السخيفة أيضا شائعة طلاقها من محمود يس، وهذا الامر لم يحدث أبدًا ولكنها أدركت السبب وراء تلك الشائعة، فقد كانت فى إحدى اللقاءات قد ذكرت كلمة الطلاق على سبيل المثال فاتخذت عليها وحدث سوء فهم، ولكنهم كانوا مهما اختلفوا لم يطرح لديهم خيار الطلاق.

وتابعت الفنانة شهيرة: "أؤمن بالسحر فقد تعرضت لمرض وبقيت لسنوات طويلة لا أستطيع وضع مكياج فى وجهى وذهبت للكثير من الأطباء فى مصر وباريس ولكنهم أجمعوا أننى ليس لدى أى مرض" وأعتقد أن ذلك كان سحرا ولكنى لا أستطيع أن أجزم، فأغلب من حولى أكدوا لى أنه سحر وذكروا لى الإنسانة التى اعتادت على القيام بذلك من أجل أن أتوقف عن الفن.

وعن قرار اعتزالها قالت، عندما عرضت على محمود قرار اعتزالى الفن تفاجأ لأننى كنت فى قمة تألقى وكنت أقدم مسرح وسينما وأجهز للجزء الثانى من مسلسل مخلوق إسمه إمراءة، ولكنه لم يعترض على قرارى ولفت نظرى أن هذا القرار معناه أننى سأتوقف عن التمثيل للأبد فهو كان يعرف عشقى للتمثيل.